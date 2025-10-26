रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है।

Khyati Parihar

26 October 2025

बंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना जताई जा रही है।

इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है।

27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी।

वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।

वहीं 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी वर्षा होने की संभावना है।