\n\nCG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है।\n\n\n\nबंगाल की खाड़ी में एक नए चक्रवाती तूफान के बनने की संभावना जताई जा रही है।\n\n\n\nइसके प्रभाव से आने वाले दिनों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है।\n\n\n\n27 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिलेगी।\n\n\n\nवहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने बताया कि 28 अक्टूबर को एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।\n\n\n\nवहीं 29 अक्टूबर को भारी से अतिभारी वर्षा होने की संभावना है।\n\n