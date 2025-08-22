\n\nCG Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।\n\n\n\nअगले 3 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभाग में एक-दो जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिजली गिर सकती है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने आज कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा इन छह जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nवहीं रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर और मुंगेली इन 7 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का यलो अलर्ट है।\n\n\n\nCG Weather Update: बात करें दक्षिणी हिस्से का तो यहां मौसम सामान्य रहेगा।\n\n\n\nमौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई है।\n\n\n\nखराब मौसम के बीच मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना आवश्यक कारण के खुले स्थानों पर न जानें की सलाह दी है।\n\n\n\nपिछले 24 घंटों में सभी संभागों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। रायपुर और रायगढ़ में देर रात से ही बूंदाबादी हो रही है।\n\n