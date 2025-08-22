रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है।

Khyati Parihar

22 August 2025

अगले 3 दिनों तक सरगुजा और बिलासपुर संभाग में एक-दो जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिजली गिर सकती है।

मौसम विभाग ने आज कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा इन छह जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर और मुंगेली इन 7 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने का यलो अलर्ट है।

CG Weather Update: बात करें दक्षिणी हिस्से का तो यहां मौसम सामान्य रहेगा।

मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई है।

खराब मौसम के बीच मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बिना आवश्यक कारण के खुले स्थानों पर न जानें की सलाह दी है।

पिछले 24 घंटों में सभी संभागों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। रायपुर और रायगढ़ में देर रात से ही बूंदाबादी हो रही है।