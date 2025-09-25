\n\nछत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, कई नदी नाले उफान पर है।\n\n\n\nCG Weather Update: IMD के मुताबिक, अगले दो दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है।\n\n\n\nप्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी।\n\n\n\nबता दें कि उत्तरी ओडिशा, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।\n\n\n\nइससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊंचाई तक फैला है और दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है।\n\n\n\n25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य हिस्से में एक नया कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।\n\n