रायपुर

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है, कई नदी नाले उफान पर है।

Khyati Parihar

25 September 2025

CG Weather Update: IMD के मुताबिक, अगले दो दिनों तक भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है।

प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी।

बता दें कि उत्तरी ओडिशा, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और गंगीय पश्चिम बंगाल के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किमी ऊंचाई तक फैला है और दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है।

25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी के उत्तर और मध्य हिस्से में एक नया कम दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है।