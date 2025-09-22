रायपुर

छत्तीसगढ़ में फिलहाल तीन दिनों से बारिश पर रोक लगी हुई है, जिससे राज्य में गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया है।

Khyati Parihar

22 September 2025

तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे गर्मी और उमस लगना शुरू हो गया है।

इसी बीच IMD ने एक बड़ी खुशखबरी दी है।

अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश और बौछार पड़ने का अनुमान है।

25 सितंबर को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। इसके असर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।