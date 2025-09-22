\n\nछत्तीसगढ़ में फिलहाल तीन दिनों से बारिश पर रोक लगी हुई है, जिससे राज्य में गर्मी और उमस का दौर शुरू हो गया है।\n\n\n\nतापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे गर्मी और उमस लगना शुरू हो गया है।\n\n\n\nइसी बीच IMD ने एक बड़ी खुशखबरी दी है।\n\n\n\nअगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में गरज के साथ हल्की बारिश और बौछार पड़ने का अनुमान है।\n\n\n\n25 सितंबर को एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है। इसके असर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी।\n\n\n\nवहीं मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।\n\n