\n\nCG Weather Update: अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है।\n\n\n\nमौसम विभाग के मुताबिक, 24 अक्टूबर से अगले पांच दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है।\n\n\n\nबस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।\n\n\n\nवहीं 26 अक्टूबर से प्रदेशभर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।\n\n\n\nकुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है।\n\n\n\nमौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 33.5°C राजनांदगांव में दर्ज किया गया।\n\n\n\nजबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18°C अंबिकापुर में रहा।\n\n