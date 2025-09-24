\n\nछत्तीसगढ़ में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। कई जिलों में सुबह से ही रुक-रुककर बारिश जारी है।\n\n\n\nCG Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक, वर्षा की गतिविधि अगले दो दिनों तक रहने की संभावना है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nअगले 24 घंटे के दौरान रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सक्ती, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलोदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nकोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।\n\n\n\nइस दौरान तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है। कई अन्य जिलों में भी बौछारें पड़ने की संभावना है।\n\n\n\nइसके साथ ही IMD ने कल यानी 25 सितंबर को भी सूबे के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और वज्रपात के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nमोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के अलग-अलग हिस्सों में भारी गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nमौसम विभाग की मानें तो बंगाल की खाड़ी पर जल्द एक और सिस्टम एक्टिव होने वाला है। इसका भी असर छत्तीसगढ़ पर देखा जाएगा।\n\n