\n\nCG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है।\n\n\n\nलगातार हो रही बारिश ने जन-जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।\n\n\n\nवहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nमहासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर और कोरिया सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।\n\n\n\nमौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 अगस्त के बाद वर्षा की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा।\n\n\n\nवहीं उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।\n\n