रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश ने तबाही मचाई हुई है।

Khyati Parihar

29 August 2025

लगातार हो रही बारिश ने जन-जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।

वहीं मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, मुंगेली, सुरगुजा, सूरजपुर और कोरिया सहित अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 28 अगस्त के बाद वर्षा की तीव्रता में कुछ कमी आएगी, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा।

वहीं उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है।