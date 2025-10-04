रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है।

Khyati Parihar

4 October 2025

प्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज बारिश के आसार बन गए हैं।

मौसम विभाग ने शनिवार को सुकमा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली सहित 16 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

वहीं, राहत की बात यह है कि 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की उम्मीद है।

राजधानी रायपुर में आज बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही बादल गरजने-चमकने के साथ वर्षा होने की संभावना है।

इस दौरान तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।