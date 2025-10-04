मौसम विभाग ने शनिवार को सुकमा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली सहित 16 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।