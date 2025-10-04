\n\nCG Weather Update: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है।\n\n\n\nप्रदेश के कई हिस्सों में आज तेज बारिश के आसार बन गए हैं।\n\n\n\nमौसम विभाग ने शनिवार को सुकमा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली सहित 16 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nइन जिलों में गरज-चमक के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।\n\n\n\nवहीं, राहत की बात यह है कि 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की उम्मीद है।\n\n\n\nराजधानी रायपुर में आज बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही बादल गरजने-चमकने के साथ वर्षा होने की संभावना है।\n\n\n\nइस दौरान तापमान 23 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।\n\n