रायपुर

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, राज्य के मौसम में परिवर्तन दिख रहा है।

Khyati Parihar

22 October 2025

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।

इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में वर्षा वितरण में वृद्धि होने की संभावना है।

CG Weather Update: वहीं आज एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

आने वाले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, नारायणपुर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

छत्तीसगढ़ का मौसम आने वाले पांच से 6 दिनों तक ऐसा ही रहने की संभावना है, जहां हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।