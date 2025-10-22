\n\nछत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, राज्य के मौसम में परिवर्तन दिख रहा है।\n\n\n\nदक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।\n\n\n\nइसके प्रभाव से अगले 5 दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।\n\n\n\nमौसम विभाग के मुताबिक 24 अक्टूबर से मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में वर्षा वितरण में वृद्धि होने की संभावना है।\n\n\n\nCG Weather Update: वहीं आज एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।\n\n\n\nआने वाले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nबीजापुर, कोंडागांव, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, नारायणपुर जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nछत्तीसगढ़ का मौसम आने वाले पांच से 6 दिनों तक ऐसा ही रहने की संभावना है, जहां हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा।\n\n