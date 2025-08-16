\n\nछत्तीसगढ़ का खान-पान अपनी पारंपरिक भाजियों के लिए मशहूर है।\n\n\n\nपालक, चौलाई, मैथी और लाल भाजी यहाँ लोगों की रोज़मर्रा की पसंद हैं।\n\n\n\nइनमें से बोहार भाजी खास स्वाद और पहचान के कारण अलग स्थान रखती है।\n\n\n\nबाजार में इसकी कीमत 400 रुपए किलो तक पहुँच जाती है।\n\n\n\nछत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप-मैदानी और जंगली इलाकों का मिश्रण-भाजियों की विविधता को बढ़ाता है।\n\n\n\nबोहार भाजी कोमल पत्तों और कलियों से मिलकर बनती है।\n\n\n\nइसे खाने योग्य बनाने के लिए फूल बनने से पहले तोड़ना जरूरी होता है।\n\n