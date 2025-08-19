रायपुर

DA Hike: साय सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा

Shradha Jaiswal

19 August 2025

DA Hike: छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक से राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया।

इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर माह से राज्य के करीब 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।