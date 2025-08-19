मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया।