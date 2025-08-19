\n\nDA Hike: साय सरकार का बड़ा तोहफा: कर्मचारियों का DA 2% बढ़ा\n\n\n\nDA Hike: छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक से राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।\n\n\n\nमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में राज्य के सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया।\n\n\n\nइस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।\n\n\n\nमुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर माह से राज्य के करीब 4 लाख अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा।\n\n