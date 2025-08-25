\n\nउपमुख्यमंत्री विजय शर्मा 23 अगस्त की देर रात्रि धमधा विकासखंड के ग्राम मड़ियापार पहुंचे।\n\n\n\nवे यहां आयोजित तीन दिवसीय पोरा महोत्सव एवं किसान उत्सव के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।\n\n\n\nशर्मा ने इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया एवं ग्रामवासियों को पोरा की शुभकामनाएं दीं।\n\n\n\nउन्होंने ग्रामवासियों की मांग पर ग्राम मड़ियापार में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु 50 लाख रुपये की घोषणा की।\n\n\n\nCG News: साथ ही छत्तीसगढ़ के लोकपर्व को महोत्सव के रूप में मनाने हेतु आयोजकों को साधुवाद भी दिया।\n\n\n\nगौरतलब है कि ग्राम मड़ियापार में पोरा महोत्सव का आयोजन विगत 62 वर्षों से परंपरागत रूप से किया जा रहा है।\n\n\n\nमहोत्सव में बैल सजावट, बैल दौड़, गेड़ी दौड़, कबड्डी, रस्साकशी, फुगड़ी, सुवा नृत्य, कुर्सी दौड़ एवं धीमी साइकिल रेस जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।\n\n