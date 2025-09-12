रायपुर

पीएम सूर्य घर योजना के तहत वन मंत्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Khyati Parihar

इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव और महापौर संजय पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

CG News: कश्यप ने कहा कि यह योजना लोगों को बिजली के बिल से राहत दिलाने में सहायक होगी।

यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी 30 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।

इससे लोगों के लिए अपने घरों में सौर पैनल लगाना आसान हो गया है।