\n\nपीएम सूर्य घर योजना के तहत वन मंत्री ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।\n\n\n\nइस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव और महापौर संजय पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे।\n\n\n\nCG News: कश्यप ने कहा कि यह योजना लोगों को बिजली के बिल से राहत दिलाने में सहायक होगी।\n\n\n\nयह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देशभर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।\n\n\n\nउन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।\n\n\n\nइसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा भी 30 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है।\n\n\n\nइससे लोगों के लिए अपने घरों में सौर पैनल लगाना आसान हो गया है।\n\n