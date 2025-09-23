\n\nरायपुर। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही गरबा का आयोजन शुरु हो चुका हैं।\n\n\n\nरायपुर। देवेंद्र रेजिडेंट रेसीडेंसी एसोसिएशन का गरबा नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुआ।\n\n\n\nरास गरबा का आयोजन समिति 16 सालों से लगातार कर रही है।\n\n\n\nआयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील पंड्या, महासचिव कमलेश शर्मा, सचिव सुरजीत सिंह छाबड़ा, अर्पित तिवारी, अरुण चिंतामणि सहित सदस्यगण लगातार इस आयोजन करवाते आ रहे।\n\n\n\nदस दिनों तक गरबा में प्रतियोगिता भी आयोजित होगी\n\n\n\nजिसमें पुरस्कार वितरण भी दिया जाएगा।\n\n\n\nजिसमें पारंपरिक वेशभुषा में भाग लेने वालों को बेस्ट गरबा डांसर, बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल और चाइल्ड के पुरस्कार इनमें शामिल है।\n\n\n\nनवरात्र पर गरबा की धूम\n\n\n\nनवरात्र पर गरबा की धूम\n\n