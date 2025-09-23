रायपुर

रायपुर। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही गरबा का आयोजन​ शुरु हो चुका हैं।

Trilochan Das Manikpuri

23 September 2025

रायपुर। देवेंद्र रेजिडेंट रेसीडेंसी एसोसिएशन का गरबा नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुआ।

रास गरबा का आयोजन समिति 16 सालों से लगातार कर रही है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील पंड्या, महासचिव कमलेश शर्मा, सचिव सुरजीत सिंह छाबड़ा, अर्पित तिवारी, अरुण चिंतामणि सहित सदस्यगण लगातार इस आयोजन करवाते आ रहे।

दस दिनों तक गरबा में प्रतियोगिता भी आयोजित होगी

जिसमें पुरस्कार वितरण भी दिया जाएगा।

जिसमें पारंपरिक वेशभुषा में भाग लेने वालों को बेस्ट गरबा डांसर, बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल और चाइल्ड के पुरस्कार इनमें शामिल है।

