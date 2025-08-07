\n\nस्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दंतेवाड़ा में “एनीमिया मुक्त रथ” को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।\n\n\n\nयह रथ जिले में एनीमिया की रोकथाम एवं जन जागरूकता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।\n\n\n\nयह ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को एनीमिया के लक्षण, कारण, बचाव एवं उपचार की जानकारी देगा।\n\n\n\nवहीं बुधवार को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली।\n\n\n\nबैठक में मलेरिया मुक्त अभियान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बस्तर संभाग में मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को और अधिक सघन एवं क्षेत्रीय डाटा आधारित बनाना जरूरी है।\n\n\n\nCG News: इस अवसर पर अध्यक्ष सीजीएमएससी दीपक महस्के, विधायक चैतराम अटामी समेत वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।\n\n