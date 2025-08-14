\n\nछत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 14 से 17 अगस्त तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी।\n\n\n\nछत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से यानी बस्तर संभाग के जिलों में Heavy Rain की चेतावनी है।\n\n\n\nमौसम विभाग ने आज बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, धमतरी, कांकेर इन पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nइन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। आंधी भी चल सकती है।\n\n\n\nवहीं कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, रायगढ़, मुंगेली इन 11 जिलों में Heavy Rain का यलो अलर्ट है।\n\n\n\nमौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है।\n\n\n\nदक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है।\n\n