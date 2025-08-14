रायपुर

छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर जारी रहने वाला है।

Khyati Parihar

14 August 2025

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 14 से 17 अगस्त तक दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी।

छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से यानी बस्तर संभाग के जिलों में Heavy Rain की चेतावनी है।

मौसम विभाग ने आज बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, धमतरी, कांकेर इन पांच जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है। आंधी भी चल सकती है।

वहीं कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, रायगढ़, मुंगेली इन 11 जिलों में Heavy Rain का यलो अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों तक बारिश की संभावना जताई जा रही है।

दक्षिणी और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है।