रायपुर

नवरात्र के उत्सव में डूबा देश रविवार को टीम इंडिया के विजय उत्सव पर भी झूम उठा।

Khyati Parihar

29 September 2025

रायपुर में भी लोगों ने विजयदशमी से पहले विजय उत्सव मनाया।

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया।

रायपुर में न सिर्फ सड़कों और चौक-चौराहों पर जश्न मनाया गया बल्कि गरबा स्थलों पर भी तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए।

IND vs PAK: इस बीच बारिश भी लोगों के जोश को नहीं रोक पाई।

भारतीय टीम के जीतते ही रायपुर में पटाखे भी फोड़े गए।

वहीं, अग्रसेन धाम में गरबा पंडाल में कुछ देर के लिए लोगों ने गरबा रोककर विजय उत्सव मनाया।

IND vs PAK: भीड़ के कारण आधी रात को जयस्तंभ चौक भर गया।