\n\nनवरात्र के उत्सव में डूबा देश रविवार को टीम इंडिया के विजय उत्सव पर भी झूम उठा।\n\n\n\nरायपुर में भी लोगों ने विजयदशमी से पहले विजय उत्सव मनाया।\n\n\n\nभारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया।\n\n\n\nरायपुर में न सिर्फ सड़कों और चौक-चौराहों पर जश्न मनाया गया बल्कि गरबा स्थलों पर भी तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए।\n\n\n\nIND vs PAK: इस बीच बारिश भी लोगों के जोश को नहीं रोक पाई।\n\n\n\nभारतीय टीम के जीतते ही रायपुर में पटाखे भी फोड़े गए।\n\n\n\nवहीं, अग्रसेन धाम में गरबा पंडाल में कुछ देर के लिए लोगों ने गरबा रोककर विजय उत्सव मनाया।\n\n\n\nIND vs PAK: भीड़ के कारण आधी रात को जयस्तंभ चौक भर गया।\n\n