रायपुर

स्वदेशी वस्त्र में महाविद्यालय की छात्राओं ने रैम्प वॉक कर प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन को सफल बनाया।

Trilochan Das Manikpuri

20 August 2025

प्रशिक्षार्थियों को व्यक्तित्व एवं कौशल विकास सिखाने हेतु रैम्प वॉक कराया

छत्तीसगढ़ के पांरपरिक रुप में​ दिखी छात्रा

वर्तमान समय में ट्रेडिशनल के साथ-साथ नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन भी बहुत जरुरी

छात्राओं को इस फील्ड में कैरियर के ऑप्शंस की मिली जानकारी

गुरुकुल महिला महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ ने नेशनल वीमेन हेल्पलाइन एवं नेशनल सोशल इकनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर वीमेन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय मैनेजमेंट ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट कैंप

इस अवसर पर अध्यक्ष अजय तिवारी, प्राचार्य डॉ. संध्या गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. वंदना अग्रवाल, डॉ. सिमरन आर. वर्मा, डॉ. सुनील सिंह, श्री उमेश कुमार की उपस्थिति थे।