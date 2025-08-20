\n\nस्वदेशी वस्त्र में महाविद्यालय की छात्राओं ने रैम्प वॉक कर प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन को सफल बनाया।\n\n\n\nप्रशिक्षार्थियों को व्यक्तित्व एवं कौशल विकास सिखाने हेतु रैम्प वॉक कराया\n\n\n\nछत्तीसगढ़ के पांरपरिक रुप में दिखी छात्रा\n\n\n\nवर्तमान समय में ट्रेडिशनल के साथ-साथ नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन भी बहुत जरुरी \n\n\n\nछात्राओं को इस फील्ड में कैरियर के ऑप्शंस की मिली जानकारी\n\n\n\nगुरुकुल महिला महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ ने नेशनल वीमेन हेल्पलाइन एवं नेशनल सोशल इकनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर वीमेन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय मैनेजमेंट ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट कैंप\n\n\n\nइस अवसर पर अध्यक्ष अजय तिवारी, प्राचार्य डॉ. संध्या गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. वंदना अग्रवाल, डॉ. सिमरन आर. वर्मा, डॉ. सुनील सिंह, श्री उमेश कुमार की उपस्थिति थे।\n\n