गुरुकुल महिला महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ एवं महिला प्रकोष्ठ ने नेशनल वीमेन हेल्पलाइन एवं नेशनल सोशल इकनॉमिक्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर वीमेन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय मैनेजमेंट ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट कैंप