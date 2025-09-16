रायपुर

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां अब धीमी पड़ने लगी हैं।

Khyati Parihar

16 September 2025

मौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और वितरण में कमी आने लगेगी।

हालांकि, हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है।

वहीं आज यानी 16 सितंबर को रायपुर का मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहा।

Monsoon 2025: सुबह से ही गरज-चमक के साथ वर्षा हुई।

शहर का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।