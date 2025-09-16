\n\nछत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय बारिश और मेघगर्जन की गतिविधियां अब धीमी पड़ने लगी हैं।\n\n\n\nमौसम विभाग का कहना है कि 17 सितंबर से प्रदेश में वर्षा की तीव्रता और वितरण में कमी आने लगेगी।\n\n\n\nहालांकि, हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं वज्रपात की स्थिति बनी रह सकती है।\n\n\n\nवहीं आज यानी 16 सितंबर को रायपुर का मौसम सामान्यतः बादलों से घिरा रहा।\n\n\n\nMonsoon 2025: सुबह से ही गरज-चमक के साथ वर्षा हुई।\n\n\n\nशहर का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।\n\n