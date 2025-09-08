\n\nRain Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की वापसी होने वाली है।\n\n\n\nमौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले तीन दिनों बाद पूरे प्रदेश में वर्षा वितरण और तीव्रता में वृद्धि होगी।\n\n\n\nवहीं एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विशेषकर 8 सितंबर को बस्तर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है।\n\n\n\n10 सितंबर से प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। यदि अनुमान सही साबित हुआ तो उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।\n\n\n\nआज प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।\n\n\n\nवहीं, एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है।\n\n