रायपुर

Rain Alert: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बारिश की वापसी होने वाली है।

Khyati Parihar

8 September 2025

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले तीन दिनों बाद पूरे प्रदेश में वर्षा वितरण और तीव्रता में वृद्धि होगी।

वहीं एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। विशेषकर 8 सितंबर को बस्तर संभाग के जिलों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है।

10 सितंबर से प्रदेश भर में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। यदि अनुमान सही साबित हुआ तो उमसभरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।

आज प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

वहीं, एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है।