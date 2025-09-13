रायपुर

नवरात्रि की तैयारियां: राजधानी के देवी मंदिरों में आस्था ज्योति के पंजीयन का तांता।

Laxmi Vishwakarma

13 September 2025

ज्योति का आंकड़ा: महामाया मंदिर-10,000, बंजारी धाम-8,500, कालीमाता मंदिर-4,000।

नौ दिन का उत्सव: 22 सितंबर से जसगीत, जगराता, डांडिया और दसवें दिन दशहरा।

एनआरआई पंजीयन: कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन नाम दर्ज।

पीतल के कलश में ज्योति: 10,000 से अधिक कलश, पितृमोक्ष अमावस्या से प्रतिपदा तक प्रज्ज्वलित।

अन्य मंदिरों में ज्योति: शीतला माता, कंकाली माता, दंतेश्वरी और चंडीमाता मंदिर में 1,500-2,000 ज्योति।

झांकियां और पंडाल: 35 मूर्तियों का अंतिम रूप, कोलकाता से कारीगर बुलाए गए।