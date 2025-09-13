\n\nनवरात्रि की तैयारियां: राजधानी के देवी मंदिरों में आस्था ज्योति के पंजीयन का तांता।\n\n\n\nज्योति का आंकड़ा: महामाया मंदिर-10,000, बंजारी धाम-8,500, कालीमाता मंदिर-4,000।\n\n\n\nनौ दिन का उत्सव: 22 सितंबर से जसगीत, जगराता, डांडिया और दसवें दिन दशहरा।\n\n\n\nएनआरआई पंजीयन: कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ऑनलाइन नाम दर्ज।\n\n\n\nपीतल के कलश में ज्योति: 10,000 से अधिक कलश, पितृमोक्ष अमावस्या से प्रतिपदा तक प्रज्ज्वलित।\n\n\n\nअन्य मंदिरों में ज्योति: शीतला माता, कंकाली माता, दंतेश्वरी और चंडीमाता मंदिर में 1,500-2,000 ज्योति।\n\n\n\nझांकियां और पंडाल: 35 मूर्तियों का अंतिम रूप, कोलकाता से कारीगर बुलाए गए।\n\n