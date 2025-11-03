रायपुर

राज्योत्सव में बॉलीवुड के गीत-संगीत की ऐसी रंगीन छटा बिखरी कि शाम सुरमई हो गई।

Khyati Parihar

3 November 2025

Aditya Narayan: सतरंगी छटा में गीतों की यूँ महफ़िल सजी की हर कोई गाते गुनगुनाते, थिरकते नजर आए।

शाम ढलने के साथ गीत-संगीत के बढ़ते कारवाँ में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी सुर-ताल से दर्शक-श्रोता झूम उठे।

सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड के नामचीन गायक आदित्य नारायण ने सबके जुबां में रची बसी फेमस गीत- पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा.. की प्रस्तुति दी।

पहला नशा.. पहला खुमार.., बिन तेरे सनम.. समेत अन्य गीतों की प्रस्तुति से माहौल को उल्लासमय बना दिया और खूब तालियां बटोरी।

उनकी संवाद शैली, हाव-भाव और जीवंत अभिनय ने संगीत की गहराई को दर्शकों के सामने साकार कर दिया।