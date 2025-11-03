\n\nराज्योत्सव में बॉलीवुड के गीत-संगीत की ऐसी रंगीन छटा बिखरी कि शाम सुरमई हो गई।\n\n\n\nAditya Narayan: सतरंगी छटा में गीतों की यूँ महफ़िल सजी की हर कोई गाते गुनगुनाते, थिरकते नजर आए।\n\n\n\nशाम ढलने के साथ गीत-संगीत के बढ़ते कारवाँ में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी सुर-ताल से दर्शक-श्रोता झूम उठे।\n\n\n\nसांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड के नामचीन गायक आदित्य नारायण ने सबके जुबां में रची बसी फेमस गीत- पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा.. की प्रस्तुति दी।\n\n\n\nपहला नशा.. पहला खुमार.., बिन तेरे सनम.. समेत अन्य गीतों की प्रस्तुति से माहौल को उल्लासमय बना दिया और खूब तालियां बटोरी।\n\n\n\nउनकी संवाद शैली, हाव-भाव और जीवंत अभिनय ने संगीत की गहराई को दर्शकों के सामने साकार कर दिया।\n\n