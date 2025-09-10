रायपुर

सात साल से अधूरे स्काईवाक के निर्माण को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार ने पुरानी ड्राइंग-डिजाइन पर ही बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

Love Sonkar

10 September 2025

कर्मचारी अधूरे पड़े स्काई वाक का काम कर रहे है।

इसके लिए शासन ने 37.75 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।

ईवाक का ढांचा अभी शास्त्री चौक से पुराना बस स्टैंड पार्किंग तथा यहीं से अंबेडकर अस्पताल तक बनकर पिछले सात साल से खड़ा है।

 शास्त्री चौक पर रोटेटरी बननी थी तथा शेष दोनों सड़कों पर थोड़े-थोड़े विस्तार की योजना भी थी।

स्काईवॉक का निर्माण कांग्रेस की राजनीति में फंस कर रह गया था। कांग्रेस की सरकार आते ही इसका निर्माण बंद कर दिया गया।