\n\nसात साल से अधूरे स्काईवाक के निर्माण को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार ने पुरानी ड्राइंग-डिजाइन पर ही बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।\n\n\n\nकर्मचारी अधूरे पड़े स्काई वाक का काम कर रहे है।\n\n\n\nइसके लिए शासन ने 37.75 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं।\n\n\n\nईवाक का ढांचा अभी शास्त्री चौक से पुराना बस स्टैंड पार्किंग तथा यहीं से अंबेडकर अस्पताल तक बनकर पिछले सात साल से खड़ा है।\n\n\n\n शास्त्री चौक पर रोटेटरी बननी थी तथा शेष दोनों सड़कों पर थोड़े-थोड़े विस्तार की योजना भी थी।\n\n\n\nस्काईवॉक का निर्माण कांग्रेस की राजनीति में फंस कर रह गया था। कांग्रेस की सरकार आते ही इसका निर्माण बंद कर दिया गया।\n\n