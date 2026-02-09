\n\nभारत रंग महोत्सवः समापन पर स्थानीय कलाकारों का छत्तीसगढ़ी में प्रभावशाली नाट्य मंचन मंच पर जीवंत हुए बिरसा के संघर्ष\n\n\n\nरायपुर@ पत्रिका. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और छत्तीसगढ़ शासन के तत्वावधान में आयोजित भारत रंग महोत्सव 2026 के अंतिम दिन पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विशेष नाट्य प्रस्तुति बिरसा का मंचन हुआ।\n\n\n\nरविवार को हुए इस नाटक ने महान जननायक बिरसा मुंडा के जीवन, उनके विचारों और जल, जंगल, जमीन, धर्म व संस्कृति की रक्षा के संघर्ष को सशक्त रंगमंचीय रूप में प्रस्तुत किया।\n\n\n\nतीन पीढ़ियों में दिखा बिरसा का संघर्ष\n\n\n\nइस सीन में तांत्रिक को लताड़ते बिरसा। ग्रामीणों के साथ खड़ी पीड़िता।\n\n\n\nनाटक में बिरसा मुंडा की तीन पीढ़ियों को सत्यम जांघेल, केतांक बारोलिया और ऋषभ सिन्हा ने प्रभावशाली अभिनय से मंच पर उतारा।\n\n\n\nउनके साथ तरुण कुमार, मनीष साहू, फहीमुर रहमान, अंशु चौबे, दीपक पाढी, मोहित, योगेश यादव, अमित शुक्ला, गजानन साहू, अंजू गंजेंद्र साहू, खुशबू, खुशी दिवाकर, पंकज नाथ योगी, राहुल, तमन्ना और मयंक शर्मा ने प्रस्तुति को जीवंत बनाया।\n\n