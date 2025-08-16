रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश का दौर वापस लौट रहा है।

Khyati Parihar

16 August 2025

बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है।

दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज जोरदार बारिश के आसार हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजधानी रायपुर में आज बादल छाए रहने और बादल गरजने-चमकने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं।

IMD Raipur के अनुसार, कल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

वहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और धमतरी में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।