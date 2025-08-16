\n\nWeather Update: छत्तीसगढ़ में फिर से बारिश का दौर वापस लौट रहा है।\n\n\n\nबंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम के कारण मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है।\n\n\n\nदक्षिण छत्तीसगढ़ में आज जोरदार बारिश के आसार हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।\n\n\n\nराजधानी रायपुर में आज बादल छाए रहने और बादल गरजने-चमकने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं।\n\n\n\nIMD Raipur के अनुसार, कल प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।\n\n\n\nवहीं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और धमतरी में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।\n\n