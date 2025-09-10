रायपुर

Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है।

Khyati Parihar

10 September 2025

10 सितंबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

रायपुर और रायगढ़ में आज सुबह से धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया।

आसमान पर काले बादल छा गए। गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई।

मौसम विभाग के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक तेज बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो सरगुजा संभाग के एक दो जगहों पर भारी बारिश हुई है।

Weather Update: वहीं अन्य संभागों में हल्की बारिश हुई है।