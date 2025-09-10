\n\nWeather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है।\n\n\n\n10 सितंबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।\n\n\n\nरायपुर और रायगढ़ में आज सुबह से धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया।\n\n\n\nआसमान पर काले बादल छा गए। गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई।\n\n\n\nमौसम विभाग के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में अगले पांच दिनों तक तेज बारिश हो सकती है।\n\n\n\nपिछले 24 घंटे की बात करें तो सरगुजा संभाग के एक दो जगहों पर भारी बारिश हुई है।\n\n\n\nWeather Update: वहीं अन्य संभागों में हल्की बारिश हुई है।\n\n