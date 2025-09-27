इसी बीच हम आपको मध्यप्रदेश के राजगढ़ में विराजमान एक ऐसे अनोखे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जिसकी मान्यता है यहां उन लोगों का भी विवाह हो जाता है। जिनकी शादी के लिए कोई मुर्हुत नहीं निकल रहा हो। (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)