\n\nएमपी में अनोखा मंदिर\n\n\n\nShardiya Navratri 2025: देशभर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। रोजाना लाखों श्रद्धालु मंदिरों में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड) \n\n\n\nइसी बीच हम आपको मध्यप्रदेश के राजगढ़ में विराजमान एक ऐसे अनोखे माता मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। जिसकी मान्यता है यहां उन लोगों का भी विवाह हो जाता है। जिनकी शादी के लिए कोई मुर्हुत नहीं निकल रहा हो। (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड) \n\n\n\nइस मंदिर को लेकर भक्तों में अटूट आस्था है। जिन भी महिला-पुरुष की शादी में अड़चन है वह यहां जरूर आते हैं। ये मंदिर हैं मां जालपा मंदिर।\n\n\n\nपहाड़ों पर बसी मां जालपा के दरबार में यूं तो सालभर ही श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।\n\n\n\nमान्यताओं के अनुसार, मां जालपा सिद्धपीठ है, जिन लड़के-लड़कियों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते हैं, उनकी शादी माता की लग्न पत्रिका से हो जाती है। वे माता की लग्न पत्रिका ले जाती हैं, इससे ही उनके घर बस जाते हैं।\n\n\n\nइसके बाद वे जोड़े से माता के दर्शन करने आते हैं, यहां सालभर ही नव-विवाहित जोड़े से दर्शन करने पहुंचते हैं। जापला माता का आर्शीवाद लेने के बाद ही वे जीवन के सफर की शुरूआत करते हैं।\n\n\n\nये मंदिर(Jalpa Temple Rajgarh) 1100 साल पुराना है। भील राजाओं ने माता की स्थापना की थी, शुरूआत में माता पहाड़ पर एक चबुतरे पर विराजमान थी।\n\n\n\nअभी से करीब 35 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर अजीतसिंह ठाकुर की अगुवाई में मंदिर ट्रस्ट का गठन कर यहां विकास कार्यों की शुरूआत की। 8 अक्टूबर 1991 में मंदिर का भूमिपूजन किया गया। इसके बाद माता का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ।\n\n