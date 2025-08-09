\nRaksha Bandhan 2025 Mahakal: आज पूरा भारत देश भाई-बहन के पवित्र बंधन का पर्व रक्षाबंधन मना रहा है। यहां सबसे पहले मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल ने सबसे पहले उत्सव मनाया। 9 अगस्त की अल सुबह भोर में होने वाली भस्म आरती के दौरान ही बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। महाकालेश्वर को पुजारी परिवार की महिलाओं ने ही राधी बांधकर पर्व की शुरुआत की। बता दें कि हर साल मध्य प्रदेश समेत देश भर में रक्षाबंधन का पर्व सबसे पहले महाकाल मंदिर में ही मनाया जाता है। \n\n\n\n\nमहाकाल में धूमधाम से मनाया रक्षा बंधन 2025\n\n\n\nभस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी महाकाल को राखी।\n\n\n\nमहाकालेश्वर मंदिर में मनाया रक्षा बंधन, भगवान महाकाल को बांधी राखी\n\n\n\nरक्षा बंधन पर महाकाल का अद्भुत शृंगार।\n\n\n\nमहाकाल ने ऐसे मनाया रक्षा बंधन पर्व।\n\n\n\nरक्षा बंधन पर महाकाल को लगा लड्डुओं का भोग।\n\n\n\nमहाकाल की आरती।\n\n