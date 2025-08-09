उज्जैन

महाकाल में धूमधाम से मनाया रक्षा बंधन 2025

Sanjana Kumar

9 August 2025

भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बांधी महाकाल को राखी।

महाकालेश्वर मंदिर में मनाया रक्षा बंधन, भगवान महाकाल को बांधी राखी

रक्षा बंधन पर महाकाल का अद्भुत शृंगार।

महाकाल ने ऐसे मनाया रक्षा बंधन पर्व।

रक्षा बंधन पर महाकाल को लगा लड्डुओं का भोग।

महाकाल की आरती।