आलिया भट्‌ट-मलाइका अरोड़ा से भारती सिंह तक, जानिए इन स्टार्स का क्या है क्विक वेट लॉस सीक्रेट

Celebrity weight loss tips: आलिया भट्‌ट से लेकर वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा और कामेडियन भारती सिंह के क्विक वेट लॉस का राज क्या जानते हैं? ये स्टार्स एक खास तरीके से अपना वेट तेजी से कम करते हैं।

Updated: April 02, 2022 02:43:12 pm

भारती सिंह अपने हैवी लुक को दुबलेपन में बदल चुकी है। वहीं, कभी मोटी रही आलिया और वरुण ही नहीं, मलाइका भी खुद को फिट रखने के लिए एक खास तरीके से खाना खाती हैं। उनके खाने के बीच में एक बहुत लंबा अंतराल होता है और ये अंतराल इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) कहलाता है। इस तकनीक से कैसे वेट कम होता है चलिए जानें।

भारती का अपना वेट 91 से 76 किलो किया था। असल में भारती शाम को 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और अगले दिन सुबह नहीं बल्कि दोपहर 12 बजे के बाद ही वे खाना खाती थी। करीब 16 घंटे भूखी रहकर और एक्सरसाज के जरिए उन्होंने तेजी से वेट कम किया था। आलिया ने भी 16 घंटे फास्ट रूल फॉलो करके अपना वेट कम किया था।

यूएस की जोहान्स स्कूल ऑफ मेडिसन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट मार्क मैटसन ने इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) पर रसिर्च किया और पाया था कि शरीर को कई घंटों और कई दिनों तक भूख बर्दाश्त करने की आदत रही है और ये वेट लॉस में सहायक है।

मलाइका अरोड़ा-वरुण धवन भी ऐसी फास्टिंग के फैन

एक्टर वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर यह बताया था कि वह भी वेट कम और अब मैनेज रखने करने के लिए करीब वह 14 से 16 घंटे भूखे रहते हैं। डायट के समय वे कॉफी, एग वाइट का ऑमलेट, ढेर सारी सब्जियां, चिकन, मखाना लेते हैं। इन सबके साथ ढेर सारा पानी पीते हैं। यही नहीं, मलाइका अरोड़ा के लुभावने फिगर के पीछे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। वह 16 से 18 घंटे खाना नहीं खाती। खाने के समय पर अपनी डायट में घर का बना खाना, नींबू पानी, जीरा पानी, गरम पानी को शामिल करती हैं। शाम 7 बजे के बाद वह खाना नहीं खाती हैं।

3 तरह की होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF)

5:2 डायट : इस फास्टिंग में सप्ताह में 5 दिन तो आप नार्मल तरीके से खाते हैं, लेकिन दो दिन आप केवल 500 से 600 कैलोरी ही लेते हैं।

आल्टरनेट फास्टिंग : इसमें एक दिन व्रत तो दूसरे दिन खाना होता है। ये प्रक्रिया पूरे सप्ताह ऐसे ही चलती है।

16:8 फास्टिंग : इसे सबसे बेस्ट इंटरमीटेंट फास्टिंग बताया जाता है। इसमें आप रोज कम से कम 16 घंटे भूखे रहते हैं। यानी शाम के सात बजे से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक भूखा रहना होता है।

फास्टिंग के बाद न खाएं उलटी-सीधी चीजें

इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) के बाद जब आप खाने बैठें तो कुछ भी न खाएं। बलकि आपको इस समय भी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाए और कम कैलोरी दे। खाने में फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए जबकि प्रोटीन और फाइबर अधिक होना चाहिए।

ऐसे करता है वेट लॉस में इंटरमिटेंट फास्टिंग (IF) काम

10 से 16 घंटे की फास्टिंग के दौरान शरीर में मौजूद फैट एनर्जी में बदलने लगता है और इससे कीटोन्स रिलीज होता है। इससे जब ये ब्लड में मिलता है तो वेट लॉस तेजी से होने लगता हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने का सबसे आसान तरीका है। इसमें तय समय तक भूखा रहना होता है और तय समय के अंदर ही खाना होता है।

इन बातों का रखें ध्यान

इस फास्टिंग को करते समय कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है जैसे ज्यादा वसा वाली, रिफाइंड अनाज, पैकेज्ड फूड से बचना चाहिए। इससे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है इसलिए खाने में फल और हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें और पानी खूब पिएं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

