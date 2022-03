वजन घटाने के लिए जानिए क्या है बेस्ट, रोटी या चावल? दूर हो जाएगा सारा कंफ्यूजन

What to eat for weight loss, roti or rice: वजन कम करने वालों के लिए अपनी डाइट को लेकर हमेशा ही एक कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन होता है रोटी और चावल को लेकर। अगर आपको भी यह समझ नहीं आता है कि रोटी या चावल में कौन बेस्ट वेट लॉस डाइट है, तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं।

Published: March 25, 2022 09:42:36 am

वेट लॉस डाइट में चावल और रोटी में से क्या खाएं और कितना खाएं? ये सवाल शायद हर किसी के मन में होता होगा। अमूमन लोगों को लगता है कि चावल से वेट बढ़ता है या पेट निकलता है। लेकिन बता दें कि रोटी और चावल खाकर भी वेट कम किया जा सकता है, बस इसे खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। भारतीय खाने का मुख्य आहार रोटी और चावल ही होता। दोनों में कार्ब्स ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आप भी ये तय नहीं कर पा रहे कि चावल या रोटी में क्या बेस्ट है तो , इस खबर को पूरा जरूर पढ़ें।

रोटी और चावल खाने के बाद ग्लूकोज में कनवर्ट होते हैं और ग्लूकोज शरीर को एनर्जी देता है। इसीलिए थोड़ा रोटी और चावल खाना तो बनता है। चावल और रोटी में केवल कार्ब्स नहीं होते, बल्कि इसमें प्रोटीन, विटामिंस, मिलरल्स भी होते हैं, लेकिन वेट कम करने के लिए इन्हे खाने का तरीका और अमाउंट कैसा हो ये जानना जरूरी है।

चावल और रोटी में कितनी कैलोरी होती है रोटी-एक सामान्य आटे की रोटी में करीब 100 कैलरीज होती है। आटे की रोटी में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। करीब एक रोटी में 60 से 70 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट के अलावा रोटी में प्रोटीन, फैट, विटामिंस और मिनरल्स भी होते हैं। रोटी में करीब 20 से 22 प्रतिशत फैट और 10 प्रतिशत प्रोटीन होता है।

चावल-एक बाउल चावल में करीब 150 कैलरीज होती हैं। एक बाउल में करीब 80 प्रतिशत तक कार्बोहाइड्रेट और बाकी में फैट और प्रोटीन होता है। विटामिन और मिनरल सफेद चावल में नही मिलते, जबकि ब्राउन राइस में कार्बोहाइड्रेट के अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैगनीज और सेलेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं।

वजन कम करने के लिए चपाती खाएं या चावल? चावल और चपाती की न्यूट्रिशियस वैल्यू लगभग एक जैसी है, इसलिए जो आपको पसंद हो वो अपनी डायट में शामिल कर सकते हैं। रोटी से ज्यादा कार्ब्स चावल में होते हैं। हालांकि राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसलिए दोबारा भूख जल्दी लगती है। वहीं, रोटी में राइस से ज्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है जिससे पेट थोड़ा लंबे टाइम तक भरा हुआ रहता है। रोटी में सफेद चावल के मुकाबले पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल ज्यादा होते हैं। दोनों का ग्लाइसेमिन इंडेक्स भी एक जैसा है जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलर रहता है। न्यूटिशन वैल्यू को देखते हुए रोटी को आप डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि पेट का भरा महसूस भी कराती है। हालांकि, आप चावल या रोटी में से कोई भी चुन सकते हैं।

वजन घटाने के लिए कितने कार्ब्स लें

आप रोजाना 225 से 325 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स बिलकुल न लें। अगर तेजी से वेट कम करना है तो आपको एक दिन में मात्र 50 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए।

एक दिन में कितनी रोटी या चावल खाएं ?

आप चाहे तो रोटी और चावल को दोपहर और रात में बांट सकते हैं। लेकिन अगर आप दोपहर में एक बाउल चावल खा रहे तो रात में दो रोटी से ज्यादा नहीं ले सकते। खाने में दाल, दही, सलाद और हरी सब्जी ज्यादा से ज्यादा लें ताकि रोटी और चावल ज्यादा लेने की जरूरत ही न हो।

मल्टी ग्रेन रोटी और ब्राउन राइस लें

डाइट में मल्टीग्रेन रोटी और ब्राउन राइस को ही जगह दें। क्योंकि इन्हें खाने से वेट लॉस आसानी से होगा और कैलोरी भी कम मिलेगी। (डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें