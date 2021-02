ऐसी कपंनी जहां पर कर्मचारी को नहीं, बल्कि उनकी बीवियों को मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली। आज के समय में पति पत्नि एक साथ काम करके अपना घर चलाने की कोशिश करते है लेकिन जहां पर पति अकेला काम करता है तो वही उनकी पत्नियां घर का काम करके अपना समय गुजार देती है। अब घर पर काम करने वाली इन महिलाओं कीं कद्र पति भले ही ना करें, लेकिन एक कपंनी ऐसी भी है जिसने इन महिलाओं के लिए अनोखा फैसला लिया है। दुबई में रह रहे भारतीय व्यवसायी ने इस निर्णय को काफी सराहा भी जा रहा है। उनके द्वारा लिया गया यह फैसला शायद ही दुनिया की किसी कंपनी में लिया गया हो।

Aries prioritizes family values, and will launch a scheme to provide regular income from the company to our staff members' unemployed wives. Details are being prepared and will be made available to all soon.#AriesGroup #empoweringwomen #womenempowerment #women #unique #sohanroy pic.twitter.com/rbfYFL3OKO