मां सरस्वती की भक्ति में लीन हुए मोर, परिकमा करते हुए वीडियो वायरल

नई दिल्ली। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अक्सर आपने इंसानों को मंदिर की परिक्रमा करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी पक्षी या जानवर को ऐसा करते हुए देखा है। मगर ऐसा अद्भुत नजारा जर्मनी में देखने को मिला। जहां मोर का एक झुंड मां सरस्वती की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। इस विहंगम दृश्य को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। इस वीडियो को ट्विटर यूजर @Itishree001 ने पोस्ट किया है।

वीडियो के साथ यूजर ने कैप्शन लिखा, ‘बेहद ही सुंदर और मनमोहक दृश्य. सनातन की शक्ति. मोर माता सरस्वती की परिक्रमा करते हुए।’ बताया जा रहा है कि ये वीडियो जर्मनी के श्री पीठा निलय आश्रम का है, जहां ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। वैसे तो मोर भगवान कार्तिकेय की सवारी है, लेकिन इस तरह मां सरस्वती के आस—पास उनके चक्कर काटता देख वाकई हैरान करने वाला है।

Such a beautiful and enchanting View .The power of Sanatana.



Peacock doing Parikrama of Mata Saraswati. pic.twitter.com/BzvqYrtAsY