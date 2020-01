सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हरे रंग के कुत्ते की फोटो, लोग बुला रहे हैं हल्क

नई दिल्ली। यूं तो आपने कुत्ते के बच्चे काले, सफेद या भूरे रंग के देखे होंगे। मगर हरे रंग का पपी (कुत्ते का बच्चा) देखा है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे कुत्ते के बच्चे की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इसका नाम हल्क रखा गया है।

यह कैलिफोर्निया में एक महिला के घर जन्मा है। उनके मुताबिक जिप्सी नाम की एक व्हाइट जर्मन शेफर्ड ने इस अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। यह हल्के हरे रंग का है। इसके कलर को देखते हुए पपी का नाम हल्क रखा गया है। चूंकि बच्चों के सुपरहीरो हल्क का भी रंग हरा होता है इसलिए सोशल मीडिया पर इस पपी को काफी पसंद किया जा रहा है।

कुदरत के इस नायाब करिश्मे को देख हर कोई हैरान है। कुत्ते के बच्चे का एक वीडियो वहां के स्थानीय रिपोर्टर Rex Hodge ने अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने बताया कि जिप्सी नाम की डॉगी ने चार बच्चों को जन्म दिया था। उसमें हल्क का कलर सबसे अलग था। पपी की तस्वीरें उसकी मालकिन ने भी अपने फेसबुक पर शेयर की हैं। उन्होंने लिखा, ‘हमारे जर्मन शेफर्ड ने एक ग्रीन पपी को जन्म दिया, ये है 5 दिनों का हल्क।’

A puppy rightfully named Hulk! One WNC family was shocked when this little guy came into the world with his bright green color. https://t.co/xCeaDluIue pic.twitter.com/zYDHBG8eU0