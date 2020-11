असम में पाए जाने वाले टोके गेको की लुप्त हो रही प्रजाति को बचाने के लिए एक वन्यजीव कार्यकर्ता जयंत के दास ने हाल ही एक बड़ा कदम उठाया है। इस पूरी घटना को बताते हुए उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दरअसल, उन्होंने शिकारियों से बचाने वाली तस्वीर साझा की थी।

Beautiful fingers on my palm.Rescued this endangered reptile after fighting with illegal poachers.Poachers offered me 2 million INR for it.I released in wild before they could meet me.Lost money but happy and proud for ever.Please try to support pic.twitter.com/2wYyP9IZxt

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था,'सरीसृप को अवैध शिकारियों से लड़ने के बाद उनके चंगुल से छुड़ाया गया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर यह दावा किया है कि शिकारी उन्हें 20 लाख रुपए की घूस दे रहे थे, लेकिन वह उस जगह से भागने में सफल रहे। साथ ही उन्होंने लिखा उन्हें पैसे खोने का कोई पछतावा नहीं है बल्कि एक सरीसृप को बचाने पर गर्व महसूस हो रहा है।'

Many of my renowned twitter friends have extended their support for enlisting Tokay Gecko as the most endangered species of lizards. My twitter friends requesting me for a full view photo of the Tokay Gecko. Here it is for you.I clicked it after releasing.Beautiful? pic.twitter.com/qmBbFCH3Hy