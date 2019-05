मशहूर रेस्टोरेंट में एक साल तक फ्री में खाता रहा खाना, किसी को कानों-कान नहीं हुई खबर

नई दिल्ली। खाने के प्रति ऐसा पागलपन शायद ही कभी सुना होगा।अफ्रीका ( africa )के इस स्टूडेंट (student ) ने पागलपन की सारे हदें पार कर दीं। उसने ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया ( social media ) पर लोग मजेदार कमेंट ( comment) के साथ कर रहें हैं। ये यंगस्टर ( youngster) मशहूर रेस्टोरेंट के खाने को बेहद पसंद करता था। इसके लिए उसने वो काम किया, जो सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसा उसने एक या दो दिन नहीं, बल्कि पूरे एक साल तक किया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ( media report ) के अनुसार दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलु नेटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला यह स्टूडेंट पूरे एक साल तक एक मशहूर रेस्टोरेंट का में खाना खाता रहा। रिपोर्ट के अनुसार- वो इस मशहूर रेस्टोरेंट के खाने का इतना दीवाना था कि उसने ऐसा करते समय परिणाम के बारे में एक पल भी नहीं सोचा।

Hero!



Give this man The Iron Throne. pic.twitter.com/uP75HvuBhy — www.paushinski.co.ke (@paushinski) May 13, 2019

South African man arrested for eating at KFC free for a year by saying head office sent him to taste if they are up to standard. pic.twitter.com/1V4eD7IR2i — The African Voice (@teddyeugene) May 12, 2019

😂😂😂 He is a legend and is now very experienced taster. KFC should employ him — Lee Kirichu (@LeeKirichu) May 12, 2019

दरअसल, वो रेस्टोरेंट के आउटलेट पहुंतकर कहता कि वो इसके हेडक्वार्टर में काम करता है और उसे अलग-अलग आउटलेट्स पर खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद वो किचन में जाकर मुफ्त खाना मांगता ताकि उसे चेककर सके। इस तरह उसने अलग-अलग आउटलेट्स से साल भर तक मुफ्त में खाना खाया।

Not all heroes wear capes.. pic.twitter.com/tdDjRKKAQJ — The Elleventeenth member of Wu-tang (@morrmak) May 12, 2019

गौरतलब है कि उसके इस पागलपन पर लोग सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। उसकी पोस्ट 60 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया, वहीं 30 हजार लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। स्टूडेंट की इस हरकत को लेकर एक यूजर ने ट्वीट करके उसकी प्रशंसा की, जबकि एक अन्य ने जेल का कार्टून बनाया और कैप्शन लिखा- लीजेंड्स ओनली। पुलिस ने स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार- वे हर रोज खाना खाने के लिए सफेद लिमों कार में सवार होकर रेस्टोरेंट पहुंचता था।