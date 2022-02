इस एंबेसडर कार की हेडलाइट से रोशनी की जगह निकल रही थी शराब, सभी हुए हैरान!

झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक कार की हेड्लाइट से रौशनी की बजाय शराब निकलने लगी। इस मामले को देख सभी हैरान हैं।

अगर आपको कार की हेड्लाइट से रौशनी की बजाय शराब की बोतलें निकलती नजर आयें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहीर है आपको कुछ समय के लिए यकीन नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु ऐसा हुआ है। ये मामला दिल्ली नंबर की एंबेसडर कार के साथ देखने को मिली जिसकी हेड्लाइट से रौशनी की बजाय शराब की बोतल निकल रही थी।





Alcohol was coming out of ambassador headlight car instead of light (PC: Youtube)