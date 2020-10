अद्भुत नजारा : 70 चिड़ियों ने बजाया गिटार, वीडियो देखकर लोगों ने कही ये बात

अपने इंसान को गिटार बजाते हुए तो कही बार देखा होगा। कई छोटे बच्चे भी शानदार गिटार बजाते नजर आए है। लेकिन क्या कभी आपने चिड़िया को इसको बजाते देखा है। आप सोच रहे होंगे कि भला चिड़िया गिटार कैसे बजा सकती है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो नहीं, पांच बल्कि 70 चिड़िया एक साथ गिटार बजा रही है। इस वीडियो को ट्विटर यूजर thegallowboob ने शेयर किया। जिसको सोशल मीडिया पर लोग खूब देख रहे है।

कानों और आंखों को सुकुन देने वाला दृश्य

thegallowboob ने 16 अक्टूबर को इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 70 चिड़ियों ने कुदरती तरीके से रैंडम सिंक्रोनाइजेशन में गिटार बजाया, जो मेरे पसंदीदा आर्ट एक्सपोज में से एक है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक बड़े से हॉल में निश्चित दूरी पर कुछ गिटार रखे गए हैं। सभी जमीन से ऊपर है। चिड़ियों के लिए दीवार पर छेद बनाए हुए है। जिसमें से निकलकर को झुंड में आती हैं और किसी भी गिटार पर जा बैठती हैं। इसके बाद उनके मूवमेंट्स से साउंड क्रिएट होता है, जो स्पीकर की मदद से पूरा हॉल में छा जाता है। यकीनन यह दृश्य कानों के साथ-साथ आंखों को भी सुकून देता है। सुनने और देखने में यह नजारा बहुत ही शानदार है।

70 birds naturally playing guitar in random synchronicity is one of my favorite art expos ever made



pic.twitter.com/jYW8CxDIWa