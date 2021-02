शादी में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट में मिला पेट्रोल, और गैस सिलिंडर, लोग हुए हैरान - देखें Viral Video

नई दिल्ली। देश में बेतहाशा बढ़ रही वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन की कीमतों में तो जैसे आग लग गई हो। 11 वें दिन लगातार वृद्धि का दौर जारी है। महंगाई की मार से परेशान तमिलनाडु (Tamilnadu) के लोगों ने अपने एक दोस्त की शादी पर लाजवाब गिफ्ट दिया है, जिसकी हर ओर चर्चा है। शादी में किसी दोस्त ने पेट्रोल (Petrol) का एक कैन दिया तो, किसी दोस्त नें एक गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) उपहार में दिया, हैरानी तो तब हुई जब एक दोस्त ने तो शादी के उपहार में (Wedding Gift) में प्याज (Onion) को पैक कराकर दिया। इस अनोखी शादी पर लाजवाब गिफ्ट का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो अब ज़बरदस्त वायरल हो रहा है।

Couple gets Petrol, Gas Cylinder and Onions as a Wedding Gift in Tamilnadu. pic.twitter.com/IWxqDRXy1s