लड़की ने चलती गाड़ी पर दिखाया ऐसा करतब, वायरल हुआ वीडियो, कमजोर दिल वाले ना देखें

आमतौर पर लड़कियां साड़ी पहनकर कार चलाने और करतब दिखाने में हिचकिचाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी जिमनास्ट और मॉडल पारुल अरोरा ना सिर्फ कार चला रही हैं, बल्कि करतब भी दिखा रही हैं। उनके करतब दिखाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Khatron Ke Khiladi 🤯🤯 wait till the end

The below stunt is performed by highly trained professionals under expert supervision please don't try this at home or anywhere else.@kkkOnColors @akshaykumar @KanganaTeam #GirlPower #ownit pic.twitter.com/JLD1LfSo6M