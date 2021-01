Viral Video: एक लड़के के हाथ पर मधुमक्खियों ने बना डाला छत्ता, हो गया ऐसा हाल देखकर आप भी रह जाएंगे Shocked

नई दिल्ली. मधुमक्खियों (Bee) का नाम सुनते ही हर किसी के मन में दहशत बैठ जाती है क्योकि इसके काटने से ना केवल असहनीय दर्द होता है बल्कि किसी-किसी की तो मौत तक हो जाती । जहां पर भी मधुमक्की का छत्ता लगा होता है लोग उस जगह पर जाने से घबराते है। अक्सर मधुमक्खियां पेड़, छत या दीवार पर अपना छत्ता बनाती हैं लेकिन ये कहे कि मधुमक्खी इंसान के शरीर में भी छत्ता बना सकती है तो यह बात सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है।

दरअसल, तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में आप देखा सकते है कि मधुमक्खियों (Bee) ने एक लड़के के हाथ पर छत्ता (Bee Hive) बनाया हुआ है। जो देखने में भले ही हैरान भरा है लेकिन इस वीडियो (Weird Video) को लोग काफी पसंद भी कर रहे है।

यह भी पढ़ेंः- लिंगराज मंदिर के पास हुई खुदाई में मिली वो अनमोल चीज, देख लोग हो गए हैरान!

Guy transports a bee colony by carrying the queen is his fist; the rest of the bees crowd around where their queen is 🐝 😳 pic.twitter.com/rBCpq9BIag