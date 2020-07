'शार्क' को समुद्र से उठाकर हवा में उड़ा ले गया खतरनाक पक्षी, Video देख सन्न रह गए लोग !

नई दिल्ली। शार्क (shark fish) समंदर में सबसे तेज़ शिकारी जीव है। ये अपने तेज़ धार वाले नुकीले दांतों से नावों के भी टुकड़े कर सकती है। देखने में विशालकाय ये जीव किसी की हालत खराब कर सकती है। लेकिन सोचे अगर कोई पक्षी (Bird) इस खतरनाक जानवर को अपने पंजे में दबोचकर उड़ जाए तो? सुनने में ये अटपटा जरूर लग सकता है लेकिन ये सच हैं।

हाल ही में सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो (Viral Video) में देखा जा सकता है कि एक पक्षी ने अपने पंजे में छोटी सी शार्क (Bird Flying with a Large Fish) को पकड़ा हुआ है और वो हवा में उड़ रहा है।

पहले वीडियो देखें..

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

लोगों को हैरान परेशान कर देने वाला ये वीडियो यूएसए (USA) के मायर्टल बीच (Myrtle Beach) का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि पक्षी अपने पंजों से लटकती मछलियों के साथ समुद्र तट पर उड़ रहा है।

इस वीडियो के दक्षिण कैरोलिना के केली बर्बेज ने अपने फोन से बनाया है। लेकिन वीडियो को 'ट्रैकिंग शार्क्स' नाम के ट्विटर अकाउंट से साझा किया गया है। वीडियो के कैप्सन में लिखा है कि कि 'किसी को भी पता है कि यह किस प्रकार का पक्षी है और क्या यह शार्क पकड़ी है।'

बता दें इस वीडियो को 30 जून को शेयर किया गया था। जिसके अब तक 22.8 हजार से ज्यादा लाइक्स और 8.2 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धूम मचा रहा है। हजारों लोग इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

देखें लोगों ने क्या कहा?

That’s not a bird. That’s Mothman. — CMK (@CMKwvu) July 1, 2020

Osprey— and @TCPalmEKiller will confirm that this is a ladyfish. pic.twitter.com/2K6k3kzdCf — Aardvarkadillo (@Aardvarkadillo) June 30, 2020

Scratch that, thats a ALBATROSS, And he’s huge! Was watchin Deep Blue in Hawaii heres a pic to put some scale on how big She is compared to Kimberly Jefferies. Picture taken by Mark Mohler pic.twitter.com/ZrfmJlPl9O — Bill Poremba (@poremba_bill) June 30, 2020