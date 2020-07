US आर्मी के पास हैं बेहद खास पोशाक, बुलटप्रूफ जैकेट के साथ सैनिक पहनते हैं 'ब्लास्ट प्रूफ' अंडरवियर !

हाईटेक सुरक्षा के मामले में अमेरिका आर्मी ( U.S. Army ) को कोई जवाब नहीं। US सेना को बुलटप्रूफ हेलमेट, जैकेट या कवच के साथ ही धमाका बर्दाश्त कर सकने वाले Blast Proof Underwear भी मुहैया करवाए जाते हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर और विशालकाय सेना ( U.S. Army )है। दुनियाभर के देशों की सैन्य क्षमताओं की रैंकिंग करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने अमेरिका को सैन्य क्षमता के मामले में पूरी दुनिया में नंबर वन पर रखा है। वहीं हाईटेक सुरक्षा के मामले में भी अमेरिका आर्मी ( U.S. Army ) को कोई जवाब नहीं। US सेना को बुलटप्रूफ हेलमेट, जैकेट या कवच के साथ ही धमाका बर्दाश्त कर सकने वाले Blast Proof Underwear भी मुहैया करवाए जाते हैं।

क्या है ब्लास्ट प्रूफ अंडरवियर?

दरअसल, अमेरिकी सेना ( U.S. Army )अफगानिस्तान और मध्य पूर्व के इलाकों में भी तैनात है। यहां अक्सर उनपर गोलीबारी या IED धमाकों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हेलमेट और बुलटप्रूफ जैकेट की मदद से शरीर के ऊपरी हिस्से बच जाता है। लेकिन बम धमाकों मे शरीर के निचले हिस्से को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में उनके लिए ब्लास्ट प्रूफ अंडरवियर (Blast Proof Underwear) बनाया गया जो उनके नीचले शरीर की भी रक्षा कर सकें।

किसने बनाया ये अंडरवियर?

ब्लास्ट प्रूफ अंडरवियर (Blast Proof Underwear) से पहले ब्रिटेन में सैनिक 'ब्लास्ट बॉक्सर' (Blast Boxers ) पहना करते थे। इसके बाद से अमेरिकी आर्मी के लिए ब्लास्ट प्रूफ अंडरवियर (Blast Proof Underwear) बनाया गया। इसे अमेरिकी सेना में 'केवलर बॉक्सर' (Kevlar boxer) या 'कॉम्बैट अंडरपैंट' कहा जाता है। इस 'ब्लास्ट बॉक्सर' (Blast Boxers) में सुरक्षा की दो लेयर होती हैं। टियर 1 में प्रोटेक्टिव अंडरगारमेंट यानी PUG और टियर 2 में प्रोटेक्टिव आउटर गारमेंट यानी POG होता है. सेना की जो युद्ध संबंधी पूरी यूनिफॉर्म होती है, उसके भीतर इसे शॉर्ट्स की तरह ही पहना जाता है। इस केवलर बॉक्सर को यूनिफॉर्म के भीतर अंडरवियर की तरह भी पहना जा सकता है और यूनिफॉर्म के ऊपर या बाहर भी।

जांघों तक मिलती है सुरक्षा

'ब्लास्ट बॉक्सर'(Blast Boxers) के ज़रिये कमर से लेकर जांघों तक का हिस्सा सुरक्षित हो जाता है। लेकिन इन्हें पहनने में बहुत सावधानी रखनी होती है। क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिव आउटर गारमेंट यानी POG ज़्यादा कठोर होता है और धमाके से बेहतर सुरक्षा देता ह।. इसे बाहर की तरफ रखते हुए पहना जाता है जबकि PUG को अंदर की तरफ रखकर. PUG हल्के फेब्रिक का होता है ताकि रगड़ से त्वचा को नुकसान न पहुंचे। इन दोनों को एक साथ सावधानी से पहनने पर काफी सुरक्षा मिलती है और शरीर के मूवमेंट में कोई रुकावट भी नहीं होती।

कंफर्टेबल नहीं मिलता !

ये अंडरवियरों (Blast Boxers) में कॉटन या सिल्क अंडरवियर की तरह कंफर्टेबल नहीं होते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए नायाब है। इसके साथ ही इन्हें इन्फेक्शन फ्री भी रखा गया है।