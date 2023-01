टेक्नोलॉजी के नजरिए से देखें तो वैज्ञानिकों ने दुनिया को ऐसे कई अविष्कार करके सौंपे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट में बहुत तरक्की देखी गई है। इस बार फिर से वैज्ञानिकों ने एक और चमत्कार कर दिखाया है जिसे देख सभी हैरान हो रहे है। उन्‍होंने एक ऐसे ट्रैक्‍टर का आविष्कार किया है जो पूरी तरह गाय के गोबर से चलता है।

British Company Develops First Tractor in the World to be Completely Powered by Cow Dung