मरने से पहले इस दादी ने रखी ये इच्छा, पुलिस ने कर दी पूरी

नई दिल्ली: जब भी कोई जुर्म करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके सजा दिलवाती है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी ने कोई जुर्म ही न किया हो और फिर भी पुलिस उसे पकड़ ले, फिर क्या होगा। दरअसल, ऐसा हुआ एक 93 साल की बुजुर्ग महिला ( women ) के साथ जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं।

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic. Twitter .com/hi1qkJESwv