इस देश में घर के बाहर लगानी होती है पत्नी की फोटो, सालों से चली आ रही है ये प्रथा

Brunei Custom: दुनिया में एक ऐसा देश भी है, जहां पुरुषों को अपनी पत्नी की फोटो घर के बाहर दीवार पर टांगना अनिवार्य होता है। यहाँ के राजा तक को अपनी पत्नी की फोटो को दीवार पर टाँगनी पड़ती है।

दुनियाभर में अलग-अलग देशों में अलग-अलग रीति-रिवाज, रहन-सहन और प्रथा होती है। एक देश में ऐसी ही एक प्रथा है जहां घर की दीवारों पर अपनी पत्नी की फोटो लगाना अनिवार्य रिवाज है। ये देश इंडोनेशिया के पास स्थित है और इसका नाम है ब्रुनेई (Brunei). इस देश में हर पति को अपनी पत्नी की फोटो घर की दीवार पर टांगना होता है।

Brunei : custom of putting photo of wife on the walls