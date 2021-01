मालकिन के इशारों पर इस भैंस ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख चौंक जाएंगे

दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। अभी तक आपने इंसानों को को शादी और पार्टियों में डांस करते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने भैंस को फिल्मी गाने पर डांस करते देखा है। जबकि भैंस को लेकर एक कहावत तो आपने सुनी होगी। भैंस के सामने बिन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आजकल की भैंसे भी मॉर्डन हो गई और वह फिल्मी गाने पर अपनी मालकिन के कहने पर ठुमके लगाने लगी हैं। ये स्टोरी भले ही आपको सुनने थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन यह सत्य है।

मां सरस्वती की भक्ति में लीन हुए मोर, परिकमा करते हुए वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों भैंस के डांस एक वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भैंस अपनी मालकिन के इशारों को देखकर फिल्मी गानों पर नाचने लगती हैं। भैंस के डांस का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

दुल्हन को छोड़ मंडप से भागा दूल्हा, लड़की ने बारात में शामिल होने आए युवक को बनया हमसफर

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि एक भैंस अपनी मालकिन के साथ डांस कर रही है। वीडियो में आप देखेंगे कि मालकिन 'ढोलक बजदा' गाना गाते हुए डांस कर रही है और भैंस को भी डांस करने के लिए कह रही है।

एक लड़के के प्यार में पागल हुईं दो लड़कियां, मंडप पर तीनों ने रचाई एक साथ शादी

This is one hilarious video just received from my sister. Someone nearby her home had good fun dancing with a buffalo. Good part is buffalo either is dancing or irritated with lady’s dance 😂 watch for urself. pic.twitter.com/m72kos53G3