इस यात्री ने प्लेन में महिला के सामने की ऐसी हरकत, जान कर रह जाएंगे दंग

आए दिन प्‍लेन में कुछ न कुछ ऐसा किस्सा सुनने को मिल जाता हैं। जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है। कभी पैसेंजर्स का हंगामा करना, मारपीट करना, दारू पीकर च‍िल्‍लाना, कभी आपत्तिजनक हरकतें करना तो नार्मल बात हो गई है। ऐसा ही एक वाक्या हाल ही में यूनाइटेड एयरलाइंस (United Airlines) में देखने को मिला हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी बवाल मचा हुआ है। हुआ ये कि, एक मह‍िला पैसेंजर्स बिजनेस क्‍लास में सफर कर रही थी। तभी वहां मौजूद एक यात्री ने गंदी हरकत को उजागर किया और इन सब कि तस्‍वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर दी। यह सब होने के बाद एयरलाइन को माफी मांगनी पड़ी।



सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर @WWJenD एक यात्री ने बताया कि कुछ घंटे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस बिजनेस क्‍लास में सफर कर रही थीं। तभी वहा मौजूद एक पैसेंजर ने अपने फोन को निकाल कर उसमें गंदी वीडियो क्‍ल‍िप देखने लगा। जैसे ही मैंने उसको रोकने कि कोश‍िश की लेकिन वह नही माना। यहां तक क‍ि उस फ्लाइट में मौजूद अटेंडेंट ने भी रोका लेकिन वह आदमी वीडियो को बंद करने को तैयार नहीं हुआ। पूरी यात्रा उसने वीडियो देखता रहा। उसी केबिन में ऊपर-नीचे लोग थे, जिनमें नाबालिग भी शामिल थे। बच्‍चे ऊपर कि और थे। वहां से यह सब कुछ देख सकते थे कि यह आदमी क्या देख रहा है। यहाँ मौजूद सभी लोग अपने आप को असुरक्ष‍ित महसूस कर रहे थे। यह सब देख इस मह‍िला ने यूनाइटेड एयरलाइंस के पेज को टैग (Page Tagging) कर लिखा, कि क्या ऐसे ही यात्रा करवाते हैं, आप लोग? क्‍या इस शख्‍स पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती।







@united Are there no consequences for watching porn on your planes? This man watched porn on and off for most of the flight. The flight attendant did tell him “you can’t watch that” after I complained & showed him these pics that I took from my seat. Cont… pic.twitter.com/ZFoZJraE9n