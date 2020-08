अवेंजर कैप्टेन अमरीका आखिर क्यों हैं इस 6 साल के लड़के के डाई हार्ड फैन

अमरीका का 6 साल का ब्रिजर कुछ हफ्तों पहले तब सुर्खियों में छा गया जब उसने कुत्तों के हमले से अपनी 4 साल की छोटी बहन (boy saved his 4 year old sister from dogs attack) को बचाया। बहादुरी उम्र और ताकत की मोहताज नहीं होती। यही साबित कर दिखाया था ब्रिजर ने उस दिन। अपनी बहन को कुत्तों से बचाने में कुत्तों ने उसी पर हमला कर दिया। इससे ब्रिजर के चहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे घाव हो गए। डॉक्टर्स ने ब्रिजर को 90 टांके लगाए थे। घटना का वीडियो और ब्रिजर का अपनी बहन के लिए ये प्यार इंटरनेट और साशेल मीडिया पर इस कदर वायरल हुआ की कुछ ही दिनों में ३ लाख से भी ज्यादा लोगोंने इसे देखा। अब ब्रिजर को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित करते हुए मॉर्वल मूवीज (Marvel Cinematic Univers) में कैप्टेन अमरीका (Captain America) का किरदार निभाने वाले क्रिस इवांस (Chris Evans) ने ब्रिजर को सुपरहीरो कॉस्ट्यूम (Captain America Costume) और कैप्टेन अमरीका की शील्ड (Captain America Sheild) दिया है। एवेंजर्स (Avengers) की टीम सहित खुद कैप्टेन अमरीका ब्रिजर की बहादुरी के कायल हो गए हैं।

जान पर खेलकर बचाया

घटना 9 जुलाई की है जब ब्रिजर और उसकी बहन अपने माता-पिता के साथ पितास के दोसत के घर डिनर पार्टी के लिए गए थे। उनके एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया था। बहन को बचाने के लिए ब्रिजर उनके बीच ढाल बनकर आ खड़ा हुआ और उसने कुत्तोंको बहन तक पहुंचने नहीं दिया। इस पर कुत्ते ने ब्रिजर पर भी हमला कर दिया और उसके चेहरे को बुरी तरह काट लिया। इससे उसे 90 टांके लगाने पड़े जबकि इस बीच बहन बेसुध हो गई।

आंटी ने शेयर की स्टोरी

अपने भांजे और उसकी इस बहादुरी से अभिभूत ब्रिजर की मौसी निक्की वॉकर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी कहानी शेयर की। मॉर्वल कॉमिक्स में कैप्टेन अमरीका किरदार निभाने वाले क्रिस इवांस ने भी इस कहानी को पढ़ा और उन्होंने ब्रिजर को उसकी इस बहादुरी के लिए सम्मानित करने की सोची। एवेंजर्स और क्रिस इवांस ने ब्रिजर की तारीफ करते हुए उसे असली सुपरहीरो बताया।

अवेंजर्स और अन्य सुपरहीरोज ने की तारीफ

ब्रिजर का हौसला बढ़ाने वालों में अवेंजर्स की टीम से हल्क बने मार्क रफ्फालो, बैटमैन सीरीज में ब्लैक कैट का रोल प्ले करने वाली ऐनी हैथवे, अवेंजर्स की टीम से स्पाइडरमैन बने टॉम हॉलैंड, मॉर्वल की दूसरी सीरीज एक्समैन में वुलवरीन का किरदार निभाने वाले ह्यूग जैकमैन, ज़ाचरी लेवी, ऑक्टेविया स्पेंसर, अवेंजर्ससीरीज के निर्देशक द रुसो ब्रदर्स और रॉबी अमेल के संदेश शामिल थे। मॉर्वल मूवीज में कैप्टेन अमरीका का किरदार निभाने वाले क्रिस इवांस ने ब्रिजर को सुपरहीरो कॉस्ट्यूम देकर सम्मानित किया है। इतना ही नहीं अपनी बहन के लिए ब्रिजर ने जो किया, उसे सुनने के बादए क्रिस इवेन्स ने उन्हें एक व्यक्तिगत वीडियो संदेश भी भेजा, जिसमें उन्हें एक प्रामाणिक कैप्टन अमरीका ढाल देने का वादा किया है।

रक्षा बंधन पर राखी भी बंधवाई

3 अगस्त को भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक रक्षा बंधन इस साल ब्रिजर और उनकी बहन के लिए भी खास रहा। बहन की रक्षा का वचन देनेवाले इस त्योहार पर ब्रिजर की बहन ने भी उसे राखी बांधी और ब्रिजर ने यूं ही उसकी रक्षा करने का वचन दिया। बहन से राखी बंधवाने की तस्वीरें उनकी मौसी निक्की वॉकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थीं। आंटी ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, मुझे भाइयों और बहनों की एक-दूसरे की रक्षा करने की यह भावना वास्तव में पसंद आई।

निक्की ने अपनी पोस्ट में लिखा कि दुनिया के कई देशों जिनमें मेक्सिको, ब्राजील, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, जापान और भारत शामिल हैं, में ब्रीजर की कहानी पर खूब तारीफें मिलीं। इन देशों के लोगोंसे सोशल मीडिया के जरिए हमें वहां की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिला। जहां भारत में रक्षाबंधन को अपनी बहन-भाई के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मुझे खुशी है कि हम आज रक्षाबंधन मना रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भाई-बहन इस तरह एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। हमने दूसरों को भी अपने घर आमंत्रित किया जो जश्न मनाना चाहते थे। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस दिन के बारे में अवगत कराया।