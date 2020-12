देखें Video : चीते के पंजों में फंसा हिरण, मौत से पहले किए कई प्रयास, आखिर हार गया जिदंगी की जंग

वाइल्डलाइफ से जुड़े वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें मौत का स्लो मोशन देखने को मिल रहा है। मौत पीछे खड़ी, लेकिन फिर भी समय का इंतजार है। बता दें कि अगर आपका मन कठोर हो तो ही इस वीडियो को देखें।

वाइल्डलाइफ का सबसे बेहतरीन वीडियो

इस वीडियो को आईएफएस गौरव शर्मा ने शेयर किया है। उन्होंने शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा,'वाइल्डलाइफ का सबसे बेहतरीन वीडियो।'

क्या है वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीता, हिरण को अपने पंजों में लिए बीच सड़क पर बैठा। हिरण बार—बार चीते के चंगुल से बचने का प्रयास करता है, लेकिन चीता चौंकना रहता है और वह हिरण के हर प्रयास को असफल कर देता हैं। कुछ देर तक दोनों के बीच नोंकझोंक चलती हैं, लेकिन कुछ ही देर बार चीता, हिरण के गर्दन दबोचकर सड़क के दूसरे किनारे पर ले जाता है। जहां उसकी मां भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। इसके बाद दोनों मिलकर हिरण का काम तमाम कर देते हैं।

The best wildlife video

A young Cheetah has caught a deer, not killing it, waiting for his mother to come while the deer is in immense pain, waiting for its death. It knows that there is no option of running when caught by the world's fastest mammal

(Forwarded)@susantananda3 pic.twitter.com/t1MfVyfpTd