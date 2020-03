कोरोना के खौफ को बेसर करने खातिर लोगों ने निकाला अनोखा जुगाड़, अब एक दूसरे कर रहे हैं Wuhan Shake

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से दहशत का माहौल है। चीन में कोरोना से संक्रमित कई लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुबोई प्रांत के वुहान ( Wuhan ) में देखने को मिला है। यहां आम जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

चीन में भारी तबाही मचाने के बाद कोविड 19 ( Covid-19 ) यानि कोरोना वायरस अब दुनिया के कई देशों में पांव पसार चुका है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए दुनिया के तमाम देश कोरोना के डर से सहमे हुए है।

चीन से आई बिल्ली भारत के लिए बनी मुसीबत, चेन्नई बंदरगाह के अधिकारियों में मचा हडकंप

कई देशों ने कोरोना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए है। विश्व स्वास्थ्य सगंठन समेत सभी स्वास्थ्य एजेंसियां इस खतरनाक वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी हैं। इन सब कवायदों के बीच लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए नया तरीका ईजाद किया है।

People in China found another way to greet since they can't shake hands.



The Wuhan Shake.



I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H